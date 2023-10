Trasporti Roma – Patanè: “Il guasto al Tram 8 è indipendente dai lavori di sostituzione dell’armamento”

“Il guasto che ha causato l’interruzione parziale del tram 8 nulla ha a che vedere con i lavori di sostituzione dell’armamento di cui la linea è stata oggetto negli ultimi 15 mesi”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Nel primo pomeriggio – aggiunge Patanè – ho effettuato un sopralluogo presso la sottostazione elettrica di Trastevere per verificare di persona il guasto che ha interrotto parzialmente il tram 8: i tecnici di Atac mi hanno spiegato di aver ripristinato l’alimentazione dell’intera sottostazione che da ieri, a causa della dispersione di alcuni cavi ed il fuori servizio di un interruttore di media tensione, ha impedito di rialimentare il tracciato di linea nella stessa zona Trastevere. La riattivazione del normale esercizio sull’intera linea del tram 8 è previsto per domani mattina. Come amministrazione ci scusiamo per i disagi, anche a nome dell’azienda, con tutti i cittadini”.

Max