Trono Over o Trono Classico, anticipazioni di Uomini e Donne oggi 19 maggio: Sirius lascia lo studio e Gemma piange

La conoscenza più chiacchierata della televisione italiana potrebbe essere giunta al capolinea. Le anticipazioni sulla puntata di martedì 19 maggio di Uomini e Donne hanno infatti svelato che Nicola Sirius lascerà lo studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi a seguito dell’ennesimo litigio in studio tra Gemma Galgani e Valentina Autiero.

Il giovane corteggiatore è entrato prepotentemente nella vita di Gemma dopo averla corteggiata prima attraverso chat e parole, poi dopo aver fatto il suo ingresso in studio. La grande differenza d’età tra Sirius e la dama torinese ha generato uno strascico di polemiche che si sono trascinate fin dall’ingresso del giovane in trasmissione.

Sirius va via e Gemma piange

Per quanto riguarda la puntata di Uomini e Donne di martedì 19 maggio sarà protagonista il Trono Over come di consueto. Dame e cavalieri sono infatti ormai il fulcro del programma, mentre per quanto riguarda corteggiatori e troniste solo Giovanna continua a sua frequentazione. Sotto i riflettori nella puntata di domani ancora Gemma, che piangerà in studio.

Il motivo? L’abbandono di Sirius dovuto all’ennesima lite tra Gemma e Valentina, che hanno intavolato il solito battibecco proprio a causa del giovane. Acredine anche tra Valentina Autiero e Giovanni, che non se la passano bene. Nella puntata del 19 maggio molti nodi verranno al pettine ma altrettanti dubbi rimarranno irrisolti.