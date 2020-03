Tu la conosci Claudia? Stasera in TV su Italia 1: orario, trama e curiosità

View this post on Instagram

Cari amici, come state? È un momento strano, sembra un film neorealista, ma è tutto vero, altro che Biglietto amaro! Certo, non serve andare in paranoia, dobbiamo però prendere tutto molto seriamente (anche se detto da noi suona un po' strano…): seguiamo le indicazioni e rispettiamo le regole che ci stanno indicando, se facciamo di testa nostra siamo degli imbecilli (sapete in che senso…)! Usciamo per un aperitivo? NO!! Partitella al parco? NO!! Ce ne freghiamo e facciamo quello che ci pare? NOOOO!!! Noi restiamo a casa e ci siamo organizzati alla grande con le nostre famiglie: tornei di monopoli, maratone di film, binge watching selvaggio su Youtube, ma anche torte fatte in casa, karaoke, libri e fumetti. Per favore, fatelo anche voi. Non siamo in vacanza, cerchiamo di essere furbi: #iorestoacasa Ah, un ultimo suggerimento: niente abbracci e niente baci? Salutiamoci così! #agg #aldogiovanniegiacomo