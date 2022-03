Ucraina, con la Fondazione An 49 profughi in viaggio verso Roma

(Adnkronos) – Da questa mattina è sulla strada del ritorno la missione umanitaria della Fondazione Alleanza Nazionale. Dopo aver portato 60.000 euro di aiuti materiali ai Centri di accoglienza, adesso i volontari stanno portando a Roma 49 profughi ucraini, tra cui 24 donne, 19 bambini, 3 neonati e 3 uomini anziani.

Tutte queste persone sono state raccolte nel centro di Hala Kijowska e nei dintorni della città di Leopoli grazie all’impegno della Ong ucraina “Ulyana Kuzyk Charitable Foundation”. L’arrivo è previsto per le ore 18 di domani presso l’hub Acea Ostiense della Protezione civile del Lazio.

“Insieme a tante altre iniziative organizzate nella nostra area, abbiamo dato un chiaro segnale dell’impegno del mondo della destra nel campo dell’accoglienza e della solidarietà”. Così Gianni Alemanno (ex sindaco di Roma) che insieme ad Antonio Giordano (vice presidente della Fondazione An) ha guidato questa missione. “Per noi l’accoglienza dei profughi è sacra, ma solo quando fuggono realmente da una guerra o da un’altra vera emergenza. Siamo qui in prima linea per aiutare un popolo massacrato in una guerra costruita sopra le sue spalle e per mostrare tutta la nostra solidarietà a chi si batte per difendere la propria nazione.”