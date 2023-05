Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev

(Adnkronos) – Massiccio attacco russo su Kiev. Le difese aeree ucraine hanno distrutto circa 15 missili da crociera lanciati dalla Russia nello spazio aereo sopra la capitale nelle prime ore di martedì. Lo ha detto riferito in un post su Telegram, Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città, aggiungendo che al momento non risultano vittime. Ma l’allerta antiaerea è stata diramata in 14 dei 24 oblast del Paese.

“Nel distretto di Holosiiv, un incendio è scoppiato nel cortile di una casa privata a causa della caduta di detriti e della rimozione di detriti sulla strada nel distretto di Shevchenkiv”, ha detto. “I missili da crociera lanciati, in particolare del tipo X-101 (X-555), non hanno raggiunto i loro obiettivi. La difesa antiaerea della capitale ha funzionato perfettamente”.

Si tratta del quinto assalto aereo lanciato dalla Russia contro Kiev dall’inizio di maggio. Popko ha detto che l’attacco è stato “effettuato da quattro bombardieri strategici Tu-95MS della regione del Mar Caspio”.

Intanto oggi l’Ucraina celebra la Giornata dell’Europa. Mentre la Russia assiste alla parata della vittoria. Putin, che sulla festa del 9 maggio ha costruito il suo discorso politico, sarà ‘accompagnato’ dal presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, dal presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e dal premier dell’Armenia, Nikol Pashynian. Putin ha provato a cooptare anche il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow con una telefonata ieri mattina. Ma il quotidiano ufficiale di Ashgabat “Turkmenistan neutrale” che ha dato la notizia del colloquio fra i due presidenti non ha precisato se l’invito è stato accettato o no. Stesso discorso per il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, anche lui invitato da Putin. Dovrebbe esserci Aleksandar Lukashenko, presidente della Bielorussia, annunciato a Mosca per una ‘visita di lavoro’.

UCRAINA – Kiev va in una direzione totalmente opposta. Il presidente Volodymyr Zelensky ha proposto di festeggiare il 9 maggio la Giornata dell’Europa anche in Ucraina come nel resto d’Europa, come riporta il sito Ukrinform alla vigilia della visita a Kiev della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.