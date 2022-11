Unarma plaude il piano sicurezza di Piantedosi: “Videosorveglianza necessaria contro le baby-gang”

“La strategia che il ministro Piantedosi ha illustrato quest’oggi durante il Comitato d’ordine pubblico tenutosi in Prefettura a Napoli incontra finalmente le richieste di Unarma, come espressione dei diritti e delle problematiche affrontate ogni giorno da Carabinieri e Polizia di stato negli episodi di criminalità generalizzata”.

Così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei Carabinieri.

L’Unarma: “Accogliamo e sosteniamo le decisione di investire in sistemi di videosorveglianza e di controllo per contrastare le baby gang”

“Come già sottolineammo – prosegue il sindacalista dei Carabinieri – gli agenti di pubblica sicurezza non hanno sufficienti risorse organiche e strumentazioni per intervenire nei casi di delinquenza giovanile, che accomuna Napoli quanto Roma e Milano. Accogliamo e sosteniamo le decisione di investire in sistemi di videosorveglianza e di controllo per contrastare l’imperversare delle baby gang e del disordine pubblico nel Paese – conclude Nicolosi – con particolare riferimento alle aree periferiche delle metropoli”.

Max