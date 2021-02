Vaccini Lazio, al via la somministrazione per gli over 80

Questa mattina è finalmente iniziata nel Lazio la vaccinazione per gli over 80. La prima dose di questa nuova fase è stata somministrata all’Istituto Spallanzani, luogo simbolo della lotta al Covid. “C’è un clima di speranza e questa è la cosa più bella – ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti – Non è finita, ma oggi è stato un bellissimo segnale”.

In questa prima giornata è prevista la somministrazione del farmaco a 3.601 anziani su un totale di circa 220mila prenotati. La Regione Lazio spera di vaccinare tutti gli ultraottantenni entro fine aprile.

Molto, però, dipenderà dalle consegne da parte di Pfizer e Moderna. “Qualora ci dovesse essere un aumento delle dosi a disposizione – ha fatto sapere la Regione – verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsità delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati”.

Solo 50 centri attivi contro gli 85 annunciati

Per questo l’avvio è partito con un primo ridimensionamento: a Roma sono 22 i centri di somministrazione attivi a fronte dei 35 ipotizzati. Sono 50 in tutta la regione (contro gli 85 annunciati), di cui 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo, 3 a Frosinone e Rieti.

Dal 15 febbraio invece verranno aperte le grandi strutture: l’Auditorium per la Asl Roma1, la Nuvola di Fuksas per la Asl Roma2, la Città Militare a Cecchignola e il megacentro a Fiumicino.

AstraZeneca per gli under 55

Sono in arrivo in Regione anche le fiale di AstraZeneca, il vaccino riservato agli under 55. “Procederemo per fasce d’età, sul modello israeliano – ha fatto sapere l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – ovvero si partirà da chi è nato dal 1966 in poi, coinvolgendo i medici di medicina generale e dando priorità alle figure che verranno definite a livello ministeriale”.