Valentino Rossi annuncia ritiro: “Lascio a fine stagione”

“Ho deciso di fermarmi a fine stagione”. Valentino Rossi si ritira alla fine del 2021. A 42 anni, il ‘Dottore’ annuncia l’addio al Motomondiale e la fine della carriera del pilota iniziata nel 1996.

“Come avevo anticipato, avrei preso la decisione sul mio futuro dopo la pausa estiva. Ho deciso di fermarmi a fine stagione”, dice Rossi in una conferenza stampa straordinaria convocata al Red Bull Ring, dove domenica si corre il Gp di Stiria. “Purtroppo, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGp. E’ difficile, è un momento molto triste. E’ difficile pensare che l’anno prossimo non correrò in moto, l’ho fatto più o meno per 30 anni: la mia vita il prossimo anno cambierà. E’ stato un viaggio grandioso, mi sono divertito moltissimo. Sono 25-26 anni nel Motomondiale, è stato grandioso”, ripete. “Avrei voluto correre per altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile… I momenti indimenticabili saranno sempre con me, è stato molto bello”.

Rossi lascia dopo aver conquistato 9 titoli mondiali in 4 diverse classi: 125, 250, 500 e MotoGp. Nel curriculum del pilota di Tavullia al momento spiccano 423 gare disputate, 115 vittorie, 235 piazzamenti sul podio, 65 pole position e 96 giri veloci.