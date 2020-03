Wuhan, chiuso il primo ospedale d’emergenza: calano i contagi

Il mondo affronta l’emergenza coronavirus, partito dalla Cina e arrivato ovunque. Anche in Italia, dove in casi di contagio e aumentano insieme alla paura. Proprio dalla Cina però arrivano segnali incoraggianti. A Wuhan, infatti, primo focolaio del Covid-19 è stato chiuso il primo dei 16 ospedali d’emergenza.

La struttura era stata costruita in tempi record per contenere l’emergenza coronavirus che in Cina ha portato a più di 60.000 contagi. Il numero è fortunatamente in calo negli ultimi giorni, ad Hubei, di cui Wuhan è capoluogo, ha fatto registrare 196 contagi, la prima volta alò di sotto dei 200 dal 24 gennaio.

Il calo dei casi di contagio e il numero dei pazienti guariti dimessi a seguito della malattia hanno spinto così la Cina a chiudere uno degli ospedali d’emergenza, come riporta il network statale Cctv. Una buona notizia quindi dalla Cina, che col tempo sta tamponando l’emergenza.