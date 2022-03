Zelensky “Apprezziamo la disponibilità italiana ad unirsi alla creazione di un sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”

“Ho proseguito il dialogo con il primo ministro italiano Mario Draghi. Ho discusso il contrasto all’aggressione russa e l’ho ringraziato per l’importante sostegno umanitario e di difesa. Il popolo ucraino lo ricorderà. Apprezziamo la disponibilità italiana ad unirsi alla creazione di un sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”.

Così poco fa su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo del lungo colloquio telefonico avuto con il premier Mario Draghi.

Una telefonata nel corso della quale il presidente del Consiglio ha ribadito al leader ucraino la disponibilità da parte dell’Italia, di far parte dei Paesi garanti della sicurezza dell’Ucraina, all’interno di un processo interlocutorio per giungere così in breve tempo, ad un accordo di pace per mettere fine all’invasione russa.

Zelensky ha denunciato la chiusura dei corridoi umanitari da parte dei russi, ed i continui bombardamenti sui civili

Come informa Palazzo Chigi, confermando il colloquio telefonico fra i due, Zelensky avrebbe già volte denunciato il blocco dei corridoi umanitari imposto dalle truppe di Mosca, e il persevera degli assedi, con gli aerei che continuano a rovesciare indiscriminatamente bombe, anche sulle scuole. Azioni devastante che coinvolgono civili e, in particolare, anche bambini.

Di qui da parte di Draghi, la promessa qui dell’impegno del Governo italiano nell’ambito dello sforzo internazionale menato nel promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina.

