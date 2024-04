25 aprile Roma – Alleanza capitolina Verdi-Sinistra: “In piazza per riaffermare con orgoglio i valori dell’antifascismo”. Il ‘tour’ di Gualtieri

“Quest’anno celebrare il 25 aprile è più che mai un dovere collettivo non solo per continuare a custodire la memoria dei partigiani ma anche per riaffermare con convinzione e orgoglio i valori dell’antifascismo che sono alla base della nostra Costituzione”.

25 aprile, i consiglieri dell’alleanza capitolina Verdi-Sinistra: “Fare memoria serve a comprendere il valore della Liberazione, a riconoscere i segni di un possibile ritorno a un passato e contrastare il pericolo dell’oblio della storia”

E’ quanto scrivono in una nota congiunta i consiglieri dell’alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli, in vista della celebrazione della Festa della Liberazione, che avrà luogo domani, con raduni e cortei in diverse piazze del Paese.

“Gli ultimi episodi di attacco alla democrazia e libertà, così come la riforma del premierato e l’autonomia differenziata – si legge – impongono di tenere alti i livelli di guardia e diventare interpreti di una nuova resistenza. Fare memoria serve a comprendere il valore della Liberazione, a riconoscere i segni di un possibile ritorno a un passato fatto di violenza e sopraffazione, e contrastare il pericolo dell’oblio della storia”.

25 aprile, i consiglieri dell’alleanza capitolina Verdi-Sinistra: “Domani insieme al coordinamento romano di Alleanza Verdi-Sinistra parteciperemo in Largo B. Bompiani a Roma al corteo antifascista promosso dall’Anpi”

“Per questo come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra – scrivono ancora i consiglieri – abbiamo aderito all’appello del Manifesto che, a distanza di 30 anni, invita a scendere nuovamente in piazza a Milano contro chi oggi mette a rischio la libertà, la pace, l’uguaglianza e la tutela dei diritti. Per questi stessi motivi, e per rendere omaggio al sacrificio di tante donne e uomini che hanno lottato per l’affermazione della democrazia, domani insieme al coordinamento romano di Alleanza Verdi-Sinistra parteciperemo in Largo B. Bompiani a Roma al corteo antifascista promosso dall’Anpi che – termina il comunicato redatto da Bonessio, Cicculli e Luparelli – dopo aver attraversato i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense si concluderà a Porta San Paolo in quello che fu il luogo simbolo della Resistenza al nazifascismo”.

25 aprile, prevista in tutte le manifestazioni del Paese una massiccia presenza delle forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza

Ovviamente, onde evitare l’infiltrazione di elementi facinorosi e violenti in occasione dei cortei previsti domani in tutto il Paese, anche in virtù delle forti tensioni già in atto per il conflitto israeliano, è prevista una massiccia presenza di forze dell’ordine, con il delicato compito di gestire la sicurezza, evitando al tempo stesso di doversi produrre in cariche o scontri.

Gli impegni del sindaco Gualtieri alle cerimonie per il 79°anniversario della Liberazione d’Italia

Ore 8.40 – Il Sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, interviene alla cerimonia in occasione del 79° Anniversario della Liberazione d’Italia presso l’Altare della Patria (Piazza Venezia)

Ore 9.50 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in occasione del 79° Anniversario della Liberazione d’Italia presso il Mausoleo Ardeatino (Via Ardeatina 174)

Ore 10.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in occasione del 79° Anniversario della Liberazione d’Italia presso il Museo storico della Liberazione (Via Tasso 145)

Ore 11.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione d’Italia, partecipa al corteo organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Piazzale Ostiense, Porta San Paolo)

Ore 13.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in occasione del 79° Anniversario della Liberazione d’Italia presso il Parco dei Martiri di Forte Bravetta (Via di Bravetta 740)

La ‘Festa della Resistenza’

Ore 16.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla ‘Festa della Resistenza’ (Arco di Travertino, Piazza Coperta e Spazio Pagoda – Via Collegentilesco 10)

Max