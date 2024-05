E’ un argomento che, in tutte le sue ‘sfaccettature’, affrontiamo spesso perché, visto il flop rappresentato dalle auto elettriche (care, poco pratiche e ad altissimo rischio furto), l’evidenza conferma che – è vero – il mercato delle auto usate è in continua crescita, ma di quelle usate!

Auto usate, esaminati i report sullo storico delle auto di 15 diversi Paesi, compresa l’Italia, per scoprire quali sono stati i modelli più ricercati nel 2023

Dunque, tra le altre cose, spinti dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, gli italiani cercano sempre di più veicoli di seconda mano in grado di soddisfare le proprie esigenze.

Anche la limitata disponibilità immediata di auto nuove ha contribuito a rendere la ricerca di auto usato un fenomeno sempre più diffuso tra gli abitanti della penisola. Ma quali sono i veicoli più cercati dagli italiani? Ecco che carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha esaminato i report sullo storico delle auto di 15 diversi Paesi, compresa l’Italia, per scoprire quali sono stati i modelli di auto più ricercati nel 2023.

Auto usate, la fiat 500 è il modello più cercato dagli italiani poi, a seguire, le altre

Dunque, rivela lo studio del portale dedicato al mercato delle quattroruote, nel 2023, l’auto che gli utenti italiani hanno cercato maggiormente su carVertical è la Fiat 500, che rappresenta il 6,7% di tutti i controlli storici eseguiti all’interno della piattaforma.

Seguono poi la Volkswagen Golf (4,9%), l’Audi A3 (4,7%), la Fiat Punto (4,4%) e la Mercedes-Benz Classe A (3,6%). Sembra quindi che gli italiani siano interessati da una parte ai marchi italiani, dall’altra ai veicoli tedeschi, che godono di una buona reputazione nel mercato dell’usato e si svalutano più lentamente.

Anche guardando le case automobilistiche nel loro insieme, Fiat risulta essere quella per cui gli italiani hanno eseguito più controlli su carVertical (18,4%), seguita da Audi (16%) e Alfa Romeo (11,7%).

Auto usate, l’esperto: “Nonostante la forte concorrenza di alcuni produttori tedeschi, gli italiani tendono spesso a preferire l’acquisto di automobili locali”

“Nonostante la forte concorrenza di alcuni produttori tedeschi, gli italiani tendono spesso a preferire l’acquisto di automobili locali: tra i Paesi analizzati, l’Italia è l’unico ad avere nei primi posti in classifica un marchio italiano” ha commentato Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical. “Quando un modello di auto è molto cercato su carVertical, significa che c’è una forte domanda e questo ci consente di identificare i veicoli usati più popolari tra gli acquirenti. L’aumento dell’interesse per determinati modelli può incentivare i concessionari a rivedere la propria offerta, per adeguarsi alle nuove tendenze di acquisto e alle esigenze del mercato in cambiamento”.

Auto usate, anche i modelli più richiesti possono nascondere criticità

Nonostante determinati modelli di auto siano particolarmente interessanti per i futuri acquirenti di auto usate, è importante fare molta attenzione: popolare non significa necessariamente in buone condizioni. Molte auto usate possono infatti avere il chilometraggio falsificato e dei danni nascosti.

Considerando ad esempio tutte le Fiat 500 che nel 2023 sono state controllate su carVertical, il 3,4% ha riportato un chilometraggio falso e il 9,7% ha subito danni in passato.

La situazione peggiora se si guarda invece la Volkswagen Golf: il 3,6% di questi veicoli ha il chilometraggio falsificato e il 15,7% ha riportato dei danni.

Infine il 4,9% delle Audi A3 aveva il contachilometri alterato e il 14,9% ha subito danni minori o maggiori.

Auto usate, complessivamente il 2,4% delle auto analizzate ha però subito un tamponamento

Ma non solo, evidenzia ancora la ricerca condotta da carVertical, la percentuale di FIAT Punto danneggiate è leggermente inferiore rispetto alle altre vetture della top 5: 3,2%; il 2,4% delle auto analizzate ha però subito un tamponamento. L’1,5% delle Mercedes-Benz Classe A, invece, ha subito un furto e l’8,8% ha subito danni.

È importante inoltre sottolineare che i guasti, più o meno evidenti, potrebbero richiedere un investimento ulteriore da parte dell’acquirente, costretto a sistemare il veicolo: il valore medio dei danni della FIAT 500 è stato di 7.127€, mentre quello della Mercedes-Benz Classe A è arrivato a 10.596€.

