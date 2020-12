Roma, 58enne investita a Tor Bella Monaca: morta sul colpo. Investimento mortale questa mattina alle 7 circa in viale Duilio Cambellotti all’incrocio con via di Tor Bella Monaca. Una donna di 58 anni nata in Marocco è morta dopo essere stata investita da una Fiat Panda guidata da una 60enne italiana che si è fermata a prestare soccorso. Al momento viale Duilio Cambellotti è chiuso al traffico in direzione Policlinico di Tor Vergata per i rilievi del gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

