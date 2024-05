Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Roma: “Concludere iter per conferimento cittadinanza onoraria ad Assange in occasione della presenza della moglie in Italia”

Concludere l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange con una cerimonia da organizzare il prossimo giugno in occasione della presenza in Italia della moglie di Assange, la signora Stella Moris. “È il contenuto di una lettera che, come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, abbiamo indirizzato al sindaco Roberto Gualtieri, alla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e all’assessore Andrea Catarci affinché Roma Capitale continui a sostenere con la propria importante e visibile azione, soprattutto a livello internazionale, il giornalista simbolo della libertà di stampa, ingiustamente detenuto in Gran Bretagna. Dopo l’approvazione di un’apposita mozione in Assemblea capitolina e all’indomani della sentenza dell’Alta Corte Britannica che ha riconosciuto al giornalista australiano il diritto a ricorrere in appello contro l’estradizione in America, è necessario ora più che mai proseguire questa battaglia per la democrazia e per la difesa della libertà di espressione che tuteli, oltre ad Assange, tutti i giornalisti quotidianamente impegnati nella ricerca della verità e nell’assicurare una corretta informazione, in ogni parte del mondo”. Così, in una nota, i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio e Alessandro Luparelli. Max