Al Forum delle PA dedicato all’interoperabilità delle banche dati, il vicesindaco Scozzese: “Roma è all’avanguardia”

Il Vicesindaco di Roma Capitale, Silvia Scozzese (nella foto), ha partecipato al Forum delle PA, dedicato all’interoperabilità delle banche dati. Roma Capitale, sin dall’insediamento dell’Amministrazione Gualtieri, ha infatti avviato un importante percorso di efficientamento dei processi informativi.

Nel suo intervento ha infatti sottolineato che “Roma Capitale è all’avanguardia nei processi di semplificazione e nell’accertamento delle entrate grazie all’utilizzo di App IO, della piattaforma Pago PA e di SEND. Un esempio virtuoso che nasce dalla sinergia messa in campo con lo Stato centrale e società pubbliche”.

Utilizzando i nuovi sistemi informatici è possibile l’erogazione di servizi digitali e, allo stesso tempo, con la lotta all’evasione, migliorare gli incassi delle entrate, che per i Comuni rappresentano una cronica criticità. “Perché l’integrazione e la valorizzazione delle banche dati pubbliche, insieme alla transizione digitale, giocano un ruolo fondamentale per una nuova stagione che sia di sviluppo economico e ripartenza dei Comuni”.

Sulla TARI si registrano per l’anno scorso incassi superiori di 100 milioni rispetto al 2022 e di 200 milioni sul 2021. Un trend in continuo miglioramento grazie all’App IO, attraverso la quale, inoltre, gli utenti possono ricevere direttamente sull’applicazione la bolletta. Si tratta di un sistema che consente di ridurre le comunicazioni cartacee, con un risparmio anche delle spese di notifica.

Positivi i risultati anche per le multe, con 18 milioni di euro in più incassati rispetto a 24 mesi fa. “Inoltre, nel primo quadrimestre di quest’anno, solo sull’App Io sono state saldate 150mila multe: il totale di quelle pagate nel 2023”, ha sottolineato il Vicesindaco.

“Roma Capitale ha colto l’opportunità offerta dall’interoperabilità delle banche dati, Indice Nazionali dei Domicili Digitali (INAD). Nel regolamento delle entrate – ha aggiunto l’assessore al Bilancio – abbiamo previsto un’agevolazione per le persone fisiche non titolari di partita IVA che eleggono il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD”.

“Il coinvolgimento dei Comuni nel processo di sviluppo dei sistemi informativi mostra amplissimi margini di miglioramento. Un più puntuale accertamento tributario si traduce in un maggiore gettito per le casse degli enti locali che possono, così, implementare i servizi e ridurre i costi per i contribuenti. I risultati straordinari raggiunti dimostrano che abbiamo colto tutte le opportunità, anche attraverso il PNRR, dando soluzioni innovative che migliorano il rapporto con il cittadino. Auspico che questa importante esperienza non vada dispersa e anzi venga rafforzata in futuro”, ha concluso il Vicesindaco e assessore al Bilancio di Roma Capitale, Silvia Scozzese.

