Truffe agli anziani Roma – Funari: “Il nostro vademecum ‘sono anziano ma non ci casco’ contro il loro manuale per i raggiri”

“Non si fermano purtroppo le truffe ai danni degli anziani. Anche oggi la cronaca ci riporta di gravi reati compiuti a scapito delle persone più fragili, con raggiri macchinosi e addirittura con l’ausilio di un vero e proprio ‘manuale di istruzione’ con tanto di copioni studiati da menti criminali per convincere meglio le vittime.

Ringrazio le forze dell’ordine per essere riusciti a compiere decine di arresti, in seguito ad 80 episodi per truffe, soprattutto a Roma, a danno degli anziani.

Per informarli e aiutarli a difendersi abbiamo pubblicato, in collaborazione con le Acli di Roma e la Prefettura, il manuale ‘sono anziano ma non ci casco’, consigli anti truffa per capire come riconoscere i malintenzionati e come comportarsi. Un utile vademecum che, in considerazione anche della scoperta del manuale utilizzato dai truffatori, assume ancora più valore nel contrastare i piani della criminalità organizzata.

Oltre a fornire strumenti preventivi, è importante anche promuovere momenti di supporto psicologico per le vittime, aiutandole a superare le proprie paure e vergogne, per costruire una rete di solidarietà che possa aiutare l’anziano e farlo sentire meno solo”.

E’ quanto sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.

Max