78 anni in attesa da oltre 14 mesi di un intervento: via all’interrogazione

Un uomo di 78 anni in attesa da oltre 14 mesi di essere sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vicenda è stata denunciata dal consigliere regionale Giuseppe Simeone.

«L’uomo ha un problema di salute che ne compromette la qualità della vita esponendolo a situazioni critiche in termini di salute – racconta il consigliere – considerato anche che è affetto da patologie cardiologiche. Mauro nel 2020, è stato sottoposto a specifici esami a seguito dei quali sono state diagnosticate delle emorroidi di 4° grado con frequente sanguinamento che gli provocano pericolosi cali di pressione. Dal 2 luglio 2020 è stato quindi inserito in lista per essere operato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ma ad oggi, e dopo ripetuti solleciti da parte della famiglia, non è ancora stato sottoposto al programmato intervento».

Sulla vicenda è stata presentata un’interrogazione urgente a risposta immediata al presidente Zingaretti e all’assessore regionale D’Amato.