“L’area dell’ex clinica Villa Bianca non subirà alcuna trasformazione, né in termini di cubatura né in termini di impatto ambientale e naturalistico. Il Tar ha, infatti, accolto favorevolmente la richiesta presentata dai cittadini residenti in questo quadrante della città, che noi abbiamo sostenuto convintamente fin da subito, bloccando un intervento che avrebbe aumentato del 300% il cemento presente nell’area e respingendo, di fatto, la possibilità di realizzare due palazzi di 6 piani destinati ad ospitare 144 appartamenti e locali commerciali in quanto nuova costruzione.

Almeno per il momento, dunque, l’area verde posta in città storica in continuità al parco Virgiliano è salva. Siamo molto soddisfatte, perché oggi abbiamo vinto la più importante delle battaglie conseguendo un risultato per il quale ci siamo spese tenacemente e che è arrivato anche grazie all’appoggio degli avvocati Luca Di Gregorio e Antonella Puoti. Alla fine chi la dura la vince, ed è quello che abbiamo intenzione di continuare a fare anche nel caso in cui si debba arrivare ad uno scontro davanti al Consiglio di Stato”.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo in Campidoglio, e Marinella Inguscio, capogruppo II Municipio lista civica Calenda Sindaco.

Max