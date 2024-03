8 Marzo tra violenza fisica ma anche economica: da Conflavoro un progetto per il reinserimento lavorativo di 8 milioni di donne

“Per ogni donna vittima di violenza fisica, 100 subiscono violenza economica. Si tratta di 8 milioni di donne senza autonomia e senza vera libertà. Oggi firmiamo il protocollo ‘Rinascita Donna’ per aiutare tutte loro a trovare l’indipendenza che meritano e che parte proprio dall’avere un posto di lavoro in un ambiente sicuro”.

8 Marzo tra violenza fisica ed economica, Conflavoro: “Le imprese del territorio impegnate ad assumere le vittime di violenza che desiderano l’indipendenza economica”

Così Roberto Capobianco e Laura Baldi, presidente nazionale di Conflavoro e presidente di Conflavoro Impresa Donna, a margine del convegno che l’associazione delle piccole e medie imprese ha tenuto a Roma all’Accademia Nazionale di San Luca, intitolato “Impresa Donna – L’imprenditoria femminile contro la violenza di genere per un modello inclusivo di cultura d’impresa”.

“Avvieremo in tutta Italia il progetto di reinserimento lavorativo – spiega Capobianco – grazie ad accordi con i Comuni, le Regioni e le associazioni anti-violenza, ma soprattutto grazie alle imprese del territorio che si impegneranno ad assumere le vittime di violenza che desiderano l’indipendenza economica”.

8 Marzo tra violenza fisica ed economica, Conflavoro: “Le donne torneranno a guardare il futuro in faccia grazie al lavoro, questo è il nostro impegno”

Ma non solo, prosegue presidente nazionale di Conflavoro, che aggiunge: “Coi nostri partner, che ringrazio di cuore, formeremo a livello professionale, e anche in materia di sicurezza sul lavoro grazie agli ispettori del lavoro di ATISL, quelle donne che hanno bisogno di un supporto concreto per rinascere. Le donne torneranno a guardare il futuro in faccia grazie al lavoro, questo è il nostro impegno”.

8 Marzo tra violenza fisica ed economica, Conflavoro: “Hanno firmato il protocollo Angelo Raffaele Margiotta (Confsal), Paolo Ferrario (E-Work), e Alberto Cuzzucrea (ATISL)

Conflavoro hanno firmato il protocollo il segretario generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta, Paolo Ferrario presidente dell’agenzia per il lavoro E-Work e Alberto Cuzzucrea segretario generale ATISL – Associazione tecnici e ispettori per la sicurezza sul lavoro.

Sono state relatrici del convegno di Conflavoro Impresa Donna, Maria Teresa Bellucci Viceministro del Lavoro, le On. Martina Semenzato (NM) e Chiara Gribaudo (PD), le Sen. Elena Leonardi (FdI) e Silvia Fregolent (IV), Valentina Picca Bianchi, Presidente Comitato Impresa Donna del MIMIT, ed Eleonora Gonnelli, Associate Programme Officer del Centro Internazionale di Formazione dell’ILO.

Max