A ‘Roma d’Estate’ come alle Baleari: sul Lungotevere, in zona Foro Italico, inaugura il cocktail bar ‘Tagomago’ tra palme, sdraio, ombrelloni e Dj famosi

A ‘Roma d’Estate’ come alle Baleari: sul Lungotevere, in zona Foro Italico,...

Sbarca a Roma un format inedito per le serate estive open air: cocktail bar, musica con dj Famosi ed eventi techno tra palme, sdraio e ombrelloni, in un ambiente che vuole rievocare l’atmosfera esotica e festaiola delle isole Baleari. Si chiama appunto Tagomago, come l’esclusivo agglomerato roccioso sulle rotte navali da Ibiza a Palma di Maiorca e Barcellona frequentato soprattutto da VIP di tutto il mondo.

I bar sono tre: uno è riservato ai clienti del privé che si trova sotto la console con affaccio sulla pista da ballo e offre una drink list dedicata.

La drink list del locale in generale prevede soprattutto cocktail freschi ed estivi. Offerta food: menu a cura dello staff del wine bar e ristorante Royal Beef che proporrà pizza romana gourmet e tapas per l’happy hour.

Con capienza fino a 1000 persone e 300 posti a sedere, il ‘Tagomago’ ha richiesto un investimento di circa €250.000 euro.

La proprietà è di 5 giovani: Gabriele Costanzo, 31 anni, di Modena; i coetanei Angelo Pinelli, di Frosolone (Isernia) e Matteo Palma di Roma, già titolari con lui a Roma del Triplo Coktail Bar; Dario Livatino, 30 anni, titolare di un’azienda di ristrutturazioni (Livatino Re-Build), Alessio Fantini, 33, titolare del cocktail bar Alma a Formentera ed ex allievo Mixology Academy come Costanzo; ed Alessandro Pallante, 29, programmatore.

L’iniziativa imprenditoriale ha dato lavoro ad altri 6 giovani,una barmanager e 5 bartender, tutti provenienti dalla Mixologya Academy: la barmanager, Giulia Guizzardi, 28 anni, è stata finalista ai mondiali della competizione Havana Club Cocktail Maestros che si è svolta lo scorso aprile a Cuba.

Come ha spiegato Gabriele Costanzo, ideatore dell’iniziativa, dice: “Vorremmo che i clienti si sentissero davvero in vacanza su un isola del mediterraneo. Per ricreare l’ atmosfera marina abbiamo puntato su un arredamento dai colori caldi e chiari dove predomina il legno bianco. Le sedute sono divanetti sormontati da tende in rete effetto macramè; in più c’è anche una zona con palme, sdraio e ombrelloni”.

Il locale resterà attivo tutti i giorni fino a fine settembre con orario 18,30-2.oo, dal mercoledì alla domenica anche dopocena con Djset.

Lungotevere, in via Capoprati, come detto in zona Foro Italico, al posto di una nota discoteca che è stata demolita.

Inaugurazione domani, sabato 1 giugno, dalle 22,30 alle 2. L’ingresso è libero.

Prenotazione tavoli: tel 3349127904 o form sul sito www.tagomagoroma.com.

Max