A Roma il comitato ordine e sicurezza dopo attacco Iran a Israele: “Attenzione massima”

(Adnkronos) – “L’attenzione in questo momento è massima”. Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura all’indomani dell’escalation in Medio Oriente sfociata nell’attacco dell’Iran a Israele.

Nel corso della riunione fra i vertici della sicurezza provinciale è stato fatto il punto sulla situazione. “Stiamo lavorando- ha aggiunto il prefetto – da parte nostra c’è il massimo impegno anche in un’ottica preventiva. Le misure di sicurezza e la vigilanza degli obiettivi sensibili sono a livelli altissimi”.

Intanto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è in contatto con i prefetti delle città italiane. Domani alle 15 è convocato il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, con i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence.