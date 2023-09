‘Abilmente’ – Da domani alla fiera di Roma, il Salone delle Idee Creative con corsi e laboratori per tutta la famiglia

Inizia domani Abilmente Roma, la festa per la community dei creativi del Centro e Sud Italia firmata IEG – Italian Exhibition Group. Fino a domenica 24 settembre, il Salone delle Idee Creative apre le porte della Fiera di Roma alla community di appassionati del Do It Yourself con una decima edizione all’insegna della solidarietà.

Ad ‘Abilmente’, il filo che unisce arte e solidarietà

Tra gli oltre 160 brand espositori, più di 40 creative e centinaia di corsi e laboratori esperienziali, Abilmente Roma – che promuove da sempre progetti di sensibilizzazione sociale – propone l’installazione “Artyellowoman”, a cura di Picknitartcafe aps Trieste con l’associazione Endometriosi FVG: un giardino verticale con un migliaio di rose gialle all’uncinetto, nato dal lavoro di donne per sostenere altre donne per porre l’attenzione alla lotta all’endometriosi. In fiera anche le associazioni Cuore di Maglia, che dona coperte e vestitini a maglia ai reparti di terapia intensiva neonatale, e Gomitolorosa Onlus, che trasforma la lana in esubero in gomitoli utilizzati nella lanaterapia in trenta ospedali italiani, soprattutto nei reparti oncologici.

“Le nostre storiche volontarie – spiega Ivana Apolloni, presidente Gomitolorosa – vere esperte di knit&crochet, accoglieranno chi ci verrà a trovare per offrire ogni giorno laboratori gratuiti di uncinetto”.

‘Abilmente’, Ungaretti e Jeff Koons, gli omaggi artistici

In fiera anche due mostre d’arte tessile, ognuna delle quali dedicata a un artista. “Anche il cielo stellato finirà”, a cura di Qui.Ar.Te, è un progetto nato nel 2021 grazie alla collaborazione di 18 artiste italiane appassionate di patchwork che hanno tessuto 23 quilts, ognuno ispirato a una poesia di Giuseppe Ungaretti. Spettacolare poi l’opera collettiva dell’associazione Sul Filo dell’Arte dedicata a Jeff Koons, artista statunitense dello stile Neo-Pop noto per le sue sculture dal gusto kitsch: i suoi iconici cagnolini-baloon sono stati riprodotti all’uncinetto con la tecnica dell’amigurumi.

‘Abilmente’, quattro giorni di corsi, laboratori ed esperienze creative

In fiera la Via delle Idee, l’area dedicata alle ispirazioni creative, tante idee regalo e una ricca offerta di strumenti e materiali per dare forma alla fantasia, insieme a progetti artistici e iniziative benefiche. Per il pubblico di Abilmente è in programma un ricco calendario di corsi, dal crochet al patchwork, dal feltro ai bijoux, ma anche lezioni di quilling e origami e workshop di lettering e calligrafia. In fiera anche l’area speciale Cake&Dream, che insegnerà a chi ama cimentarsi in cucina a realizzare meringhe artistiche e cupcake, pizza e macaron, frolla e crema pasticcera, biscotti decorati e pasta di zucchero. Divertimento per i più piccoli assicurato con le letture animate della Libreria Centostorie, le improvvisazioni teatrali e le lezioni di pittura a cura di Strade Diffuse.

Il calendario aggiornato dei corsi è disponibile sul sito www.abilmente.org/it/roma/corsi.

Max