Aborto – Pro Vita Famiglia: “Da Strasburgo è risuonato un giudizio ideologico e lesivo della sovranità italiana”

“Il giudizio di Dunja Mijatovic, commissaria del Consiglio d’Europa, sull’Italia in tema di aborto – che addirittura afferma che il nostro Paese non rispetta gli standard internazionali sui diritti umani e sulla salute pubblica – è un’ingerenza politica estranea alle reali competenze del Consiglio”.

Aborto, Pro Vita Famiglia su Strasburgo: “Ci aspettiamo una dura risposta da parte del Governo, per il bene delle donne e dei nascituri”

E’ a dir poco furioso Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, che commentando quanto asserito nel recente Consiglio d’Europa, ha affermato: “Come si fa a parlare di mancanza di standard internazionali se non c’è notizia di un solo aborto non eseguito? Quello di Strasburgo è semmai un giudizio ideologico e menzognero che lede gravemente la sovranità dell’Italia in materia ed è un attacco alla libertà di coscienza dei medici. Ci aspettiamo – ha quindi concluso il portavoce di Pro Vita & Famiglia – una dura risposta da parte del Governo, per il bene delle donne e dei nascituri”.

Max