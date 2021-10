“Mentre guardiamo al futuro per ospitare il Finance in Common Summit nel 2022, continueremo il nostro lavoro per rafforzare le istituzioni finanziarie africane e mobilitare finanziamenti per le economie africane. Sulla scia del Covid-19, l’imperativo di colmare il gap finanziario non è mai stato così grande”. Ad affermarlo è Akinwumi Adesina, il presidente della African Development Bank, intervenendo a ‘Finance in Common Summit 2021’ ospitato dalla Cdp.