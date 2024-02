Aeroporti di Roma festeggia 50 anni – L’Assessore Patanè: “Auguri Adr, orgoglio e volano per lo sviluppo della nostra città”

“Rivolgo i migliori auguri ad Aeroporti di Roma, che da 50 anni rappresenta un motivo di orgoglio e un volano importantissimo per lo sviluppo della nostra città”: lo dichiara l’assessore alla Mobilità di Roma capitale, Eugenio Patanè.

“Adr e in particolare l’aeroporto di Fiumicino – prosegue patanè – primo e unico in Italia con un rating skytrax di 5 stelle, rappresenta una autentica eccellenza a livello mondiale e vanta numeri in continua crescita, a cominciare dagli oltre 45 milioni di passeggeri accolti nel 2023.

L’augurio, per Adr e la città di Roma, è che questo trend positivo prosegua anche negli anni a venire per garantire un contributo sempre più importante allo sviluppo del tessuto produttivo della nostra città”.

Max