Affrancazioni “Bene gli Roma – Corbucci (Pd): emendamenti del Pd al disegno di legge”

“Gli emendamenti presentati dal gruppo PD in Senato vanno a migliorare e introdurre specifiche importanti al disegno di legge numero 837 che interviene in materia di procedure di affrancazione dei vincoli sul prezzo di cessione e di locazione degli immobili rea¬lizzati nell’ambito dell’edilizia convenzionata.”

Lo afferma in una nota il presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica Riccardo Corbucci del Partito democratico.

“Nello specifico gli emendamenti individuano nell’ulteriore limite massimo di 60 euro al metro quadrato per singola unità abitativa e relative pertinenze, il costo dell’area così come stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione e definiscono nel dettaglio come calcolare la superficie da prendere a riferimento. Siamo impegnati a livello territoriale e nazionale nella tutela del diritto alla proprieta’ per gli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica”, conclude il consigliere Riccardo Corbucci.

Max