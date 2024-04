VII Giornata del Mare e della Cultura Marinara, gli studenti ospiti della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

Istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n° 229 di revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto, il giorno 11 aprile di ogni anno ricorre la “Giornata del mare e della cultura marinara”, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado la Cultura del Mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, ricreativo, culturale ed economico.

La VII Giornata del Mare nella Capitaneria di Porto di Fiumicino: gli scolari conquistati dal ‘mini corso di formazione’ impartito loro dagli esperti

Così stamattina, presso la sede della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, si è svolta così la settima “Giornata nazionale del Mare”, con un incontro formativo che ha visto protagonisti i bambini degli Istituti Comprensivi Piazza Capri di Roma e Cristoforo Colombo di Fiumicino accompagnati dai loro insegnanti.

Gli uomini e le donne della Guardia Costiera, insieme ai Soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia hanno guidato le classi in un dedicato percorso di formazione in cui è stato affrontato il tema del mare come risorsa comune da preservare e proteggere, riscuotendo un fortissimo interesse dai bambini che hanno partecipato con grande entusiasmo e viva curiosità all’evento in parola.

La VII Giornata del Mare nella Capitaneria di Porto di Fiumicino: l’apporto del circolo velico, e la disponibilità degli equipaggi della Guardia Costiera

Successivamente i bambini sono stati accompagnati presso la sede del Circolo Velico Fiumicino dove i Soci del CVF hanno promosso e diffuso la cultura marinaresca, il rispetto per l’ambiente marino e l’accessibilità alla pratica nautica, interpretando il mare come scuola di vita.

Infine i ragazzi sono stati accompagnati in porto dove ad attenderli c’erano gli equipaggi della Guardia Costiera, i quali hanno avuto la possibilità di mostrare ai giovanissimi studenti le Motovedette in dotazione alla locale Capitaneria di Porto, adibite alla Ricerca e Soccorso ed alla Polizia Marittima.

Al termine dell’evento, i bambini sono tornati a scuola portando con loro il ricordo delle tante cose viste ed apprese, al fine di sviluppare la cultura del mare e la consapevolezza ambientale.

Max