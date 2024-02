Allarme Usa, Casa Bianca: “Grave minaccia per la sicurezza nazionale”

(Adnkronos) –

La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso per informarli di “una grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Lo ha confermato il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, criticando il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner, per aver anticipato la notizia. Secondo fonti citate dalla Cnn, che definiscono le informazioni di intelligence “top secret”, è legata alla Russia.

Turner ha reso le informazioni accessibili ai membri della commissione, inviando una comunicazione che fa riferimento ad una questione urgente collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante” di cui “siamo venuti a sapere recentemente”. Una delle fonti interpellate dalla Cnn definisce la questione “altamente preoccupante”. Turner ritiene che il presidente Joe Biden dovrebbe declassificare “tutte le informazioni relative a questa minaccia”.

Sullivan ha spiegato di aver personalmente contattato la cosiddetta ‘gang of eight’ – i leader di Camera e senato dei due partiti, con i leader delle commissioni Intelligence – per fissare un briefing per domani per illustrare la situazione. “Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po’ sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico, prima di sedersi nell’incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa”.

Ieri, Biden ha duramente criticato le parole con cui l’ex presidente Donald Trump ha incoraggiato la Russia ad attaccare i paesi della Nato che non contribuiscono alle spese di Difesa. “Trump si è inchinato davanti a un dittatore. Io non lo farò mai”, ha detto il presidente americano.