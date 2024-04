Allo ‘Stravaganza 2024’ fra tematiche di genere e differenze: il 24 e il 25 aprile appuntamento a ‘CieloTerra’ con artisti internazionali. Attese Karma B ed Ellen Allien

Il 24 e il 25 aprile si terrà “STRAVAGANZA 2024”, un festival musicale e artistico che si prefigge di raccontare la varietà dell’universo umano attraverso iniziative culturali.

L’appuntamento è a Roma, all’iconico locale CieloTerra in via di Portonaccio 23, con concerti, performance live, installazioni artistiche, workshop, Lab per giovani emergenti. Tutte iniziative che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la società civile alle tematiche di genere e alle differenze e che diventano veicolo di cultura, conoscenza e opportunità di crescita e sviluppo sociale.

“STRAVAGANZA 2024”, Festival vincitore di un avviso pubblico di Roma Capitale in collaborazione con Zètema progetto Cultura, si tiene in occasione del 25 aprile per raccontare la “liberazione” da un altro punto di vista e per favorire il rispetto incondizionato dell’essere umano.

Il Festival si apre mercoledì 24 aprile alle 20.30 con il Vernissage della mostra “SAFFFO Creatures” a cura di Claudia De Nicolò e Marta Massarelli.

A seguire ci sarà la performance “ORGANISMO MACCHINA”. Dalle 22 spazio alla musica con “A techno Dance show” di Carolina Cabrijan. Le prime luci della notte saranno animate da La ROBOTERIE e Lucinee.

Sarà poi la volta di Fivequestionmarks, un’artista poliedrica, già project manager e direttrice artistica di Ex Dogana, Forte Antenne e CieloTerra, punto di riferimento per l’organizzazione di eventi culturali a Roma.

Come musicista e DJ colleziona ep e brani di successo: inizialmente i suoi set sono pieni di sonorità industrial ed ebm su base techno per poi evolversi inserendo prima elementi prevalentemente elettro e poi electro-pop/avant-pop con inserti vocali dal vivo.

Concluderanno la prima giornata del Festival artiste di fama internazionali per ballare fino all’alba: Lady Maru, dj e producer di musica elettronica, musicista post punk di origine romana che vive tra la Capitale d’Italia e Berlino. Oggi è considerata la regina dell’hardtechno con influenze acid, industrial e hardcore ed è Dj resident di Gegenberlin e CieloTerra.

E infine Ellen Allien (nella foto), è un’artista tedesca, conosciuta in tutto il Mondo come musicista ma anche per il suo impegno costante nelle lotte dei diritti civili; Ellen Allien è inoltre una produttrice discografica, event e Label Manager: i suoi eventi nel mondo targati “We are not Alone” e la sua etichetta BPitch Control sono veri e propri momenti di connessione e scambio tra artisti e creativi.

Ellen Allien è l’artista che forse più incarna l’essenza del festival “STRAVAGANZA”: cresciuta negli stabili occupati della Berlino Est è stata portavoce delle sottoculture nei grandi eventi di massa, con la sua musica techno ed elettronica contaminata da altri stili.

Il 25 aprile dalle 18 il pubblico potrà partecipare alle lezioni di Runway e Voguing con Mother Anna e father JiJi Munera, arti che nascono dalla cultura underground del bronx di New York ispirandosi alle sfilate di moda di quel periodo.

Alle ore 21 attesissimo l’appuntamento con “KARMA B”, il celebre duo di drag queen gemelle – spesso protagoniste di “Propaganda live” e di altri programmi Tv – che ama definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà.

Seguirà il monologo dell’attore Lorenzo Balducci e animerà la serata l’attore e regista e sceneggiatore Francesco Marioni.

In conclusione la musica di “Stravaganza Lab performance” con l’esibizione degli artisti emergenti vincitori del concorso dedicato ai migliori musicisti che hanno presentato la registrazione di un loro dj set.

