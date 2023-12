Amazon, per Prime Video arrivano le pubblicità negli Usa

Per gli abbonati degli Stati Uniti a Prime Video di Amazon manca ancora un mese per decidere se sottoscrivere un abbonamento senza pubblicità o se utilizzare programmi dove per impostazione predefinita vedranno gli spot pubblicitari.

Amazon ha infatti confermato che saranno aggiunte delle pubblicità all’interno di Amazon Prime Video, ovvero il servizio di video streaming incluso con l’abbonamento Amazon Prime. Dal 29 gennaio 2024 sarà il momento di una svolta, di una novità che sarà attiva negli Usa. Per l’Italia ancora nessuna info precisa, ma si può immaginare che tutto ciò avverrà nel 2024.

Per continuare ad avere una programmazione senza pubblicità, si dovrà pagare un extra di 2,99 dollari al mese. L’abbonamento a Prime Video mensile è di 14,99 dollari al mese, più del doppio di Netflix e di Disney+.