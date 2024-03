Ambiente – F. de Gregorio (Azione): “Il pino crollato all’Eur, il risultato dell’errata gestione verde. A rischio l’intero patrimonio”

“Ennesima tragedia sfiorata qualche ora fa all’Eur, all’incrocio tra viale Asia e viale Europa, a causa del crollo di un grosso pino, finito sulla carreggiata. Nella caduta l’albero ha abbattuto anche un semaforo e ferito lievemente una persona. Quanto accaduto questa mattina è il risultato dell’incuria e di una cattiva gestione del verde cittadino da parte dell’amministrazione che, nonostante promesse e spot, non riesce a mantenere in maniera adeguata le alberature esistenti. Anche alla luce di quest’ultimo episodio, ribadisco la necessità di controlli più approfonditi da parte del dipartimento Ambiente sulle ditte impegnate nella cura del verde: si tratta di un bene comune da tutelare soprattutto per le generazioni future. Proprio per questo, nei mesi scorsi, con una mozione avevo chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che individuasse soluzioni funzionali e durature al mantenimento delle alberature sulle strade cittadine. Anche in quell’occasione, però, la maggioranza è rimasta sorda al mio appello, bocciando l’atto e compiendo una scelta autolesionista che contrasta in tutto e per tutto con l’interesse dell’intera cittadinanza”.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

