Anagrafe Roma –  Casini e Leoncini (Iv) denuncia: “Odissea Cie, i tempi di attesa sono inaccettabili”

“È uno dei principali servizi anagrafici del Comune, quello su cui si dovrebbero concentrare maggiormente sforzi, risorse ed energie per renderlo efficiente. Purtroppo, però, continua a battere un record negativo dopo l’altro. Parliamo della carta d’identità elettronica, autentico miraggio per decine di migliaia di romani, che riescono ad ottenerla soltanto dopo tanta fatica e lunghi mesi di attesa. Questo nonostante la possibilità – purtroppo soltanto teorica – di averla in tempi brevi attraverso gli Open Day dei fine settimana, diventati ormai una lotteria per pochi fortunati. Stamattina abbiamo provato anche noi a prenotare online un appuntamento sulla piattaforma dedicata del Ministero dell’Interno, ma già alle 10 non c’era nessuna data disponibile, in nessun Municipio. Bisogna evidentemente provare e riprovare finché non si apre la disponibilità di uno slot a distanza di mesi, sperando che nel frattempo non ci sia stato qualcun altro più veloce a prenotarsi. Un disservizio inaccettabile che assume contorni ancor più gravi con l’avvicinarsi della stagione estiva e la necessità di tanti cittadini di avere un documento d’identità valido per partire. Possibile che si debba rimpiangere il vecchio sistema dei ‘numeretti’ e delle file allo sportello?”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

