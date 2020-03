Andrà Tutto Bene: frasi e immagini di buongiorno da inviare su WhatsApp e Facebook

#AndràTuttoBene è l’hashtag che in questi giorni di quarantena in tutta Italia sta facendo il giorno dei principali social network. Da Facebook a Instagram passando per Twitter e le più famose app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Mentre i bambini di tutto il Paese sono alle prese con disegni e cartelloni con arcobaleni e scritte “Andrà Tutto Bene”, in rete numerose persone si stanno scambiando video e immagini per dare il buongiorno ai propri amici, familiari e colleghi di lavoro a “tema Coronavirus”.

Chiaramente per augurare una buona giornata a tutti i propri cari è necessario trovare immagini, foto e filmati divertenti e spensierati in grado di strappare un sorriso in un momento così delicato come quello che si sta vivendo in Italia e nel resto nel mondo. Nonostante la pandemia di Covid-19, infatti, bisogna farsi forza e andare avanti sperando che realmente #AndraTuttoBene.

Andrà Tutto Bene: immagini e messaggi da inviare

In questo articolo abbiamo voluto raccogliere le migliori frasi e immagini animate per augurare una buona giornata a tutti i propri contatti, messaggi e scatti pronti per essere condivisi sulle chat di gruppo e nelle conversazioni private ma anche utili da allegare ai propri post Facebook o Instagram Stories, magari accompagnati anche dall’hashtag #IoRestoACasa, la campagna nata con l’obiettivo di sensibilizzare tutte le persone a non uscire di casa se non strettamente necessario.

Per salvare le immagini di seguito è sufficiente premere il pulsante destro del mouse e fare click sulla voce “Salva con nome” per salvarle su computer, in alternativa, se state utilizzando uno smartphone o tablet è sufficiente tenere premuto il dito sull’immagine e fare tap sulla voce “Salva” così da ritrovarsi memorizzata la foto sul vostro rullino fotografico.

Buongiorno Andrà Tutto Bene: frasi e immagini da mandare su WhatsApp e Facebook

Per augurare un buongiorno ai propri cari è sufficiente inviare una delle seguenti immagini animate, GIF o video pronti per essere condivisi con amici e familiari, un modo alternativo per dire che #AndraTuttoBene in questi giorni complessi per tutti.

Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine – everything will be ok in the end if it’s not ok it’s not the end. (John Lennon)

Poi una sera eravamo a tavola noi tre e tu dicesti: “andrà tutto bene”. Fu la prima notte in cui dormii. Tu se l’unico che può dirmi che andrà tutto bene e farmi credere che sarà così. Ho sempre pensato che tu fossi speciale (Dalla serie tv Everwood)

Vorrei un abbraccio. Di quelli che sussurrano andrà tutto bene. Di quelli in grado di trasformare la paura in magia. (Anonimo)

E tu smetti di piangere bambina. Non è finita finché non è finita. Se ti dico che andrà tutto bene. Se ti dico non ti preoccupare. Che alla fine ne usciremo insieme. Anche al costo di dover lottare. (Nesli)

