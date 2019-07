André Silva-Monaco, i motivi della rottura

Si attendeva solo l’ufficialità, alla fine è arriva la doccia gelata: “Salta il trasferimento di André Silva al Monaco”. La notizia è rimbalzata nel pomeriggio, col passare delle ore ha trovato sempre maggiori conferme. L’attaccante portoghese era considerato già un nuovo giocatore del club francese, i test fisici dovevano esser solo una formalità, invece hanno rappresentato uno stop al momento decisivo.

La trattativa tra l’attaccante il Monaco è infatti saltata del tutto, non sembrano esserci margini per un possibile ravvicinamento. L’operazione tra la squadra francese e il Milan era stata chiusa da tempo: alla società rossonera sarebbero andati 30 milioni complessivi utili per arrivare ad Angel Correa, per cui comunque prosegue spedita la trattativa.

André Silva-Monaco, tra visite mediche e problemi economici

In serata sono state rese note le posizioni dei due club: “Il trasferimento è saltato a causa di problemi economici”, è quanto filtrato da Italia e Francia. Il mancato accordo in questione avrebbe coinvolto lo stesso André Silva e il Monaco, che dopo aver trovato l’intesa nei giorni sorsi non avrebbero trovato l’intesa totale sull’ingaggio.

Una versione ufficiale che stride però con quanto filtrato nel pomeriggio, quando il motivo del mancato trasferimento era stato addebitato alle visite mediche non passate da André Silva. Uno scenario più plausibile, ma non ancora confermato. Al momento resta solo una certezza: André Silva al Monaco è una trattativa ormai tramontata del tutto.