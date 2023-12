Andria, 84enne accoltellata dal nipote: è grave

(Adnkronos) – Una donna 84enne di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata dal nipote che viveva con lei. Dietro il grave gesto ci sarebbe una tossicodipendenza da parte del giovane e la continua richiesta di soldi.

La donna è arrivata all’ospedale di Andria alle 4 del mattino, ora è in condizioni gravi anche se la prognosi non è riservata: ha ferite ovunque, ha perso molto sangue e rischia di perdere un occhio.