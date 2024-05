Animali Roma – La Prestipino: “Grazie all’autista dell’Atac per aver salvato e adottato il gattino. È buon esempio e un gesto di grande sensibilità civica”

“L’attenzione per un animale in difficoltà denota una sensibilità personale e civica che va riconosciuta e raccontata come buon esempio da seguire. Per questo, da Garante dei Diritti degli animali di Roma Capitale, voglio ringraziare l’autista dell’Atac che, dopo essersi prodigato per liberare un gattino, incautamente infilatosi nel motore dell’autobus, ha anche pensato di adottarlo. Un bel gesto, che si sposa perfettamente con quella cultura del rispetto che, da Garante, mi sono impegnata a promuovere nella nostra città”.

Così in una nota il Garante per i Diritti degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

