Appartamento in fiamme ad ostia, cosa è successo

Appartamento in fiamme ad ostia, salvata una donna svenuta su pianerottolo. Sono 4 le persone intossicate, questa notte, per l’incendio in via Marino Fasan ad Ostia. Le fiamme sono state segnalate a mezzanotte circa, al quinto piano della palazzina.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia che hanno soccorso la proprietaria dell’appartamento in fiamme, una donna di circa 60 anni, trovata svenuta sul pianerottolo. Evacuate circa 50 persone e due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. La donna e tre agenti di polizia sono stati portati in ospedale al Grassi per principi di intossicazione. Si indaga sulla causa dell’incendio.

seguono aggiornamenti