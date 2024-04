Ardea – Azione: “L’insufficienza degli impianti, comporta un danno per l’ambiente ed i cittadini, urge andare avanti con il termovalorizzatore”

Ardea – Azione: “L’insufficienza degli impianti, comporta un danno per l’ambiente ed...

“L’insufficienza di impianti regolari per il trattamento dei rifiuti e l’assenza di sbocchi per il loro recupero comporta necessariamente il proliferare di discariche abusive.

Come Azione abbiamo in più occasioni segnalato questa situazione di pericolo, mettendo in evidenza i possibili rischi che oggi si sono puntualmente verificati.

Sul territorio di Pomezia e Ardea questa non è l’unica discarica abusiva, ce ne sono tante e sono tutte una bomba a orologeria. C’è un pericolo reale per l’ambiente e la salute dei cittadini. Serve un intervento decisivo da parte delle istituzioni e soprattutto bisogna andare avanti con il termovalorizzatore“.

Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato e il Segretario di Azione Pomezia, Mario Borgo Caratti.

