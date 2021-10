Ardea, carabinieri, operazione nella zona delle Salzare

Vasta operazione nella zona delle Salzare di Ardea, dove i carabinieri della Compagnia di Anzio, diretti dal capitano Giulio Pisani, su delega della Procura di Velletri stanno eseguendo perquisizioni e controlli nell’area compresa tra via Monti e Valli di Santa Lucia, via Colli Marini, viale San Lorenzo e via delle Salzare.

L’operazione prende le mosse dagli incendi tossici avvenuti questa estate nell’area a ridosso della zona di Tor San Lorenzo. Sono state individuate alcune abitazioni che, nella mattinata, saranno perquisite. Nelle perquisizioni sono impiegate le unità cinofile e gli elicotteristi dei carabinieri, che hanno sorvolato la zona per agevolare le operazioni da terra.

Nella mattinata, mentre il blitz delle forze dell’ordine alle Salzare è ancora in corso, sono arrivate le dichiarazioni del sindaco di Ardea. “Ringrazio il signor Prefetto, il Procuratore Capo di Velletri, il Capitano Giulio Pisani, che sta dirigendo le operazioni, e la tenenza di Ardea del Capitano Calabresi. La città sente forte il bisogno di sentirsi protetta dalle forze dell’ordine – afferma il primo cittadino, Mario Savarese – Gli incendi di questa estate non sono stati fenomeni isolati ma evidentemente orchestrati per fini delittuosi che vanno oltre il semplice furto o smaltimento illecito di rifiuti”.

“L’operazione – aggiunge il sindaco – si svolge a seguito delle indagini iniziate già da settimane su ordine della Procura e intervento della Prefettura che ha colto con attenzione l’accorata richiesta di aiuto inviata da quest’amministrazione a seguito del susseguirsi degli incendi dolosi che hanno procurato enormi danni e preoccupazione per la salute dei cittadini per via dei fumi tossici sprigionati dalle fiamme”.