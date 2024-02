Ardea – Il Codici: “Si mette in moto la causa contro la...

Inizia la nuova fase dell’azione legale avviata dall’associazione Codici per tutelare quei consumatori che nel maggio scorso hanno fatto rifornimento presso la stazione di servizio Top Fuel nei pressi di Ardea (Roma), riportando danni al veicolo.

È stato depositato, infatti, il primo ricorso presso il Giudice di Pace.

“Parte la causa contro la società – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed il motivo è semplice. In seguito al rifornimento effettuato presso il distributore, alcuni consumatori hanno segnalato il danneggiamento del motore del proprio veicolo ed il guasto ha richiesto riparazioni costose. Stando alle verifiche di alcune officine specializzate, il problema sarebbe dovuto alla presenza di microrganismi, come microalghe, sviluppatisi nei depositi o nelle cisterne, soprattutto per il diesel.

La compagnia assicurativa della stazione di servizio non si è dimostrata collaborativa, tanto che abbiamo deciso di segnalare il caso ad Ivass. Alla luce dei danni riportati dai veicoli, delle spese che hanno dovuto sostenere i consumatori e del muro di fatto innalzato dalla controparte, abbiamo avviato un’azione legale per richiedere il rimborso ed il risarcimento danni”.

Max