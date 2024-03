Ardea, il distributore di carburanti che ha provocato diversi danni agli automobilisti,  il Codici: “Abbiamo depositato il secondo ricorso”

Prosegue l’azione promossa dall’associazione Codici per tutelare i consumatori che hanno riportato danni al proprio veicolo dopo aver effettuato il rifornimento presso la stazione di servizio Top Fuel di Ardea (Roma).

Nei giorni scorsi è stato infatti depositato il secondo ricorso presso il Giudice di Pace.

“L’iniziativa sta andando avanti – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e la strada da seguire, a nostro avviso, è chiara. Nella primavera scorsa si sono verificati diversi guasti per i veicoli che hanno fatto rifornimento alla stazione di servizio Top Fuel. I danni sono stati importanti e, in alcuni casi, i costi di riparazione sono stati ingenti. Secondo quanto riferito da alcune officine specializzate, tutto deriverebbe dalla presenza di microrganismi, come microalghe, che si sarebbero sviluppati all’interno di depositi o cisterne, soprattutto per quanto riguarda il diesel.

Quello che chiediamo con l’azione legale avviata è il rimborso ed il risarcimento danni, che riteniamo doverosi considerando quanto accaduto”.

