Area di sosta Roma – Corbucci (Pd): “Inaugurato il parcheggio di scambio della stazione Conca d’Oro”

“Dopo oltre dieci anni di attesa, è stato finalmente inaugurato, oggi, il parcheggio di scambio multipiano della stazione metro Conca D’oro. Un’ottima notizia che i cittadini aspettavano dal 2012, quando in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolinea della B1 si sarebbe dovuto aprire anche il parcheggio.

Il parcheggio, realizzato su due livelli interrati, avrà una capacità totale di 203 posti auto, di cui 5 posti saranno riservati ai disabili. Ci saranno, inoltre, 14 posti per i ciclomotori. Gli accessi carrabili saranno due: uno in ingresso da via Martana, con corsia di canalizzazione da Via Val Di Cogne, l’altro in uscita su viale Tirreno.

Il parcheggio sarà aperto dalla domenica al giovedì, dalle ore 5.15 alle ore 00.15 e dal venerdì al sabato, dalle 5.15 alle 2.15 e sarà fruibile in maniera gratuita dai possessori della Metrebus Card mensile ed annuale e dalle categorie esenti dal pagamento della sosta tariffaria.

Per gli utenti occasionali il piano tariffario è di € 1,50 per le prime 12 ore di sosta consecutive e di € 2,50 fino a 16 ore di sosta consecutive.”

