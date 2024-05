Aree agricole Roma – Alleanza Verdi-Sinistra: “Non aggiudicato il lotto Valle Aniene, per nuovo bando riavviare il confronto con la cittadinanza”

“La non aggiudicazione del lotto Valle Aniene nell’ambito dell’iter per l’assegnazione delle terre agricole di Roma Capitale deve essere l’occasione per riavviare sin da ora un dialogo tra l’Amministrazione e le realtà sociali di quel quartiere. Sono certo che l’assessora Sabrina Alfonsi, il Municipio e tutti i rappresentanti locali sapranno promuovere momenti di confronto con il territorio con l’obiettivo di emanare un nuovo bando che tenga conto dell’effettivo utilizzo di quelle aree che molti cittadini giudicavano incompatibile con un uso agricolo rispetto all’utilizzo che si era consolidato negli anni.

Pur condividendo l’idea di rilanciare lo sviluppo dell’agro romano puntando sul lavoro dei giovani imprenditori agricoli, ritengo che nel caso della Valle dell’Aniene sia imprescindibile una fase di condivisione con la cittadinanza per giungere a delle scelte realmente in grado di valorizzazione il potenziale di quei terreni”.

Così in una nota il consigliere dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

