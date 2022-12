Argentina-Francia, Macron in campo consola Mbappé

(Adnkronos) – Emmanuel Macron scende in campo per cercare di consolare Kylian Mbappé e i suoi compagni, dopo che la Francia è stata battuta ai rigori dall’Argentina nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Il presidente francese, che ha assistito alla finale al Lusail Stadium di Doha, abbraccia il numero 10 dei ‘Bleus’, autore di una tripletta memorabile, inconsolabile, come i suoi compagni di squadra, in lacrime per la sconfitta ai rigori dopo una partita che i media francesi definiscono “eroica”.