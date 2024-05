Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 21 maggio 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Marconi – L’Uomo che ha connesso il mondo ha conquistato 2.803.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.40 alle 0.47 – Il Volo – Tutti per Uno ha incollato davanti al video 2.600.000 spettatori pari al 18.1% (After Show: 787.000 – 15%). In sovrapposizione lo show di Canale5 segna 3.080.903 spettatori con il 17.26% mentre la fiction di Rai1 raggiunge 2.800.406 spettatori pari al 15.69%. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge ha convinto 953.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1, dopo una presentazione a 768.000 e il 3.7%, Le Iene ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 10.7% (Cosa vi siete persi: 646.000 – 12.3%). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ha coinvolto 481.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 703.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.372.000 spettatori con uno share dell’8.4% (Più: 424.000 – 6.5%). Su Tv8 Celebrity Chef segna 294.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata a 234.000 e l’1.6%). Sul Nove La Vera Storia della Uno Bianca ha raccolto 342.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Giustizia Privata registra 524.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Creed II ha appassionato 229.000 spettatori (1.2%). Su Iris Catlow ha totalizzato 337.000 spettatori (1.9%). Su Rai Premium Morgan – Detective Geniale raduna 180.000 spettatori (%1). Su La5 Sex and the City intrattiene 263.000 spettatori (1.6%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 343.000 individui (1.7%). Su La7d This is Us segna 37.000 spettatori e lo 0.2%.