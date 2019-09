Armenia-Italia, quando si gioca e come vederla in tv

La qualificazione al prossimo Europeo è ormai blindata, ma per festeggiare bisogna attendere l’ufficialità del campo. Per questo l ‘Italia di Roberto Mancini farà di tutto per vincere le prossime due gare valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli azzurri saranno impegnati domani alle 18 contro l’Armenia, per una gara che in caso di vittoria garantirebbe una fiducia sempre maggiore per il passaggio del turno come prima in classifica.

L’Italia guida infatti la graduatoria a punteggio pieno con 12 punti. Segue la Finlandia a 9 e l’Armenia a 6. La partita in programma domani giovedì 5 settembre alle 18 sarà visibile in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. In casa azzurra tiene banco la questione legata alle esclusioni dei giovani Kean e Zaniolo, lasciato fuori da Roberto Mancini per motivi disciplinari.

Aggiornamento 9:00

Verratti: “Kean e Zaniolo? Il mister ha fatto bene”

Proprio sull’esclusione di Kean e Zaniolo è intervenuto il centrocampista del Psg Marco Verratti, che dal ritiro azzurro ai microfoni di Rai Sport ha commentato così la scelta di Mancini: “Kean e Zaniolo? Adesso per i giovani è cambiato tanto, perché con i social del giocatore se ne parla in tutto il mondo dopo 5 o 6 partite.

Per questo quando il mister fa queste scelte non è per punizione ma per far capire ancora meglio a loro che quando si è giovani bisogna fare qualcosa in più rispetto agli altri. Per questo non penso sia una punizione da parte del mister, che credo abbia fatto bene. Quando Kean e Zaniolo torneranno saranno ancora più importanti di prima”, ha concluso Verratti.