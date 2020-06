Ascolti TV 22 Giugno 2020, dati auditel e share ieri: il giovane Montalbano contro Robin Hood, Reuma Park, Quarta Repubblica, ecco chi ha vinto

Con l’estate ormai entrata ufficialmente nelle nostre vite, l’inizio di settimana sembra già diverso, nonostante le ombre del coronavirus continuino ad aleggiare su di noi: ma c’è sempre una compagna di viaggio, la televisione che di sera, come nel resto del giorno, ci accompagna e ci fa rilassare e informare.

Su Rai1 in onda Il giovane Montalbano mentre su Rai2 ecco Hawaii Five O. Quanto a Rai3, Le verita’ nascoste. Su Canale5 invece in prima serata c’era Robin Hood mentre su Italia1 Fuga da Reuma Park. Su Rete4 l’appuntamento era con Quarta repubblica.

Ascolti Tv lunedì 22 giugno 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 22 giugno 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano ha conquistato 4.828.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 Robin Hood ha raccolto davanti al video 1.784.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Un Matrimonio da Favola ha interessato 1.136.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Fuga da Reuma Park ha intrattenuto 982.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 898.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.076.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 717.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Karate Kid II – La storia continua segna 347.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Profiling ha raccolto 162.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai4 Daredevil registra .000 spettatori con il %. Sui canali Sky Sport Juventus – Bologna segna 1.312.000 spettatori complessivi e il 6.1%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la prima tv de Soliti Ignoti ottiene 4.838.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.749.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 900.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.014.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane raccoglie 557.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.113.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.099.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.591.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 la replica Guess My Age ha divertito 518.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 180.000 spettatori con lo 0.8%.

Ascolti TV lunedì 22 giugno 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.133.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.328.000 spettatori (21%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 1.563.000 spettatori (13.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.565.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 750.000 spettatori (5.4%), Bull segna 890.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Dr House ha ottenuto 349.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 620.000 spettatori (3.1%), nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.293.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 715.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 794.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha appassionato 93.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 263.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria ha interessato 117.000 spettatori con lo 0.7%.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV lunedì 22 giugno 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 749.000 telespettatori con il 15%. Italia Sì Giorno per Giorno ha ottenuto 841.000 spettatori (14.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 830.000 spettatori (14.8%), nella prima parte, e 659.000 spettatori (12.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 93.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 106.000 spettatori pari al 2% di share, nel primo episodio, e 153.000 spettatori pari al 2.8%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 454.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 321.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di 125.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 211.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 183.000 spettatori pari al 3.4%. Dalle 10.41 alle 12.13 su Tv8 Forest Cove segna 84.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti tv lunedì 22 giugno 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.352.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.352.000 telespettatori con il 15.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 365.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 203.000 spettatori con il 2.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.258.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 357.000 spettatori con il 5.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.002.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 765.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 123.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 219.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. Un Detective in Corsia ha ottenuto 485.000 (3.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 298.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte, e 395.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti segna 213.000 spettatori e l’1.6%.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV lunedì 22 giugno 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.296.000 spettatori pari al 9.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.032.000 spettatori con il 9.5%. La Vita Diretta ha raccolto 1.520.000 spettatori con il 16.1% (presentazione: 1.150.000 – 12.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.572.000 spettatori con il 16.3%. Una Vita ha convinto 2.586.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto 2.628.000 spettatori con il 20.8%. La prima puntata de Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.945.000 spettatori pari al 18.5% di share. Il film Cantina Wader – L’Eredità ha fatto compagnia a 1.117.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 552.000 spettatori con il 4.4%. L’Italia che Fa ottiene 275.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 953.000 spettatori (6%), nel primo episodio, 874.000 spettatori (6%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto 764.000 spettatori con il 5.5%. La sitcom The Big Bang Theory segna 544.000 spettatori (4.5%). Modern Family ha appassionato 308.000 spettatori con il 3% Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.633.000 spettatori con il 17.3%. #Maestri ha raccolto 421.000 spettatori (3.6%). Maturità 2020 Diari ha ottenuto 267.000 spettatori e il 2.5%. Geo Magazine ha registrato 642.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 652.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 283.000 spettatori (share del 3.2%) mentre Tagadoc ha ottenuto 186.000 spettatori con il 2%. Su TV8 Ragazze Scomparse segna 504.000 spettatori e il 4%. Un Nuovo Inizio raccoglie 431.000 spettatori e il 4.6%. Vite da Copertina ha raccolto 255.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti Tv lunedì 22 giugno: seconda serata

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 915.000 spettatori con il 10% di share. S’è Fatta Notte segna 411.000 spettatori e l’8.7%. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 311.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rai2 Striminzitic Show segna 610.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 Report Cult segna 422.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Mr Bean’s Holiday è visto da 463.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Festivalbar Story è stato scelto da 191.000 spettatori con il 4.6% di share.

aggiornamento ore 15,19