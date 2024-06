Incentivi auto elettriche – Il budget è stato utilizzato in sole 9 ore. L’esperto: “Dimostra quanto sia difficile per gli Italiani passare a queste auto”

Il budget per gli incentivi governativi per le auto elettriche è stato utilizzato in sole 9 ore: questo dimostra quanto sia stato difficile, fino ad oggi per gli Italiani passare a questo tipo di auto. Nonostante si tratti di uno strumento per finanziare gli acquirenti di auto piuttosto costoso per lo Stato, pensiamo possa rappresentare un fattore importante per aumentare la richiesta di auto elettriche nel Paese.

Incentivi auto elettriche, l’esperto: “La cosa più importante è che il governo riesca supportare gli acquirenti che ne hanno più bisogno”

Come ben spiega Matteo Buzelis, responsabile della comunicazione di carVertical, la nota piattaforma totalmente dedicata al mondo delle quattro ruote, in tutto ciò “la cosa più importante è che il governo riesca supportare gli acquirenti che ne hanno più bisogno: chi sta pensando di acquistare un veicolo nuovo potrebbe infatti farlo anche con un minor incentivo. Il problema è invece per quanti invece pianificavano di spendere non più di 15.000 euro, che potrebbero così trovarsi in difficoltà, senza incentivi, trovando quindi veicoli elettrici semplicemente inaccessibili.

Giustamente, tiene a rimarcare ancora Buzelis, “È essenziale quindi continuare ad accelerare la domanda di veicoli elettrici usati di classe economica, soprattutto nelle grandi città dove queste auto sono maggiormente richieste”.

Incentivi auto elettriche, l’esperto: “Gli acquirenti devono essere consapevoli del fatto che un’auto elettrica può essere acquistata solo se c’è un posto dove ricaricarla”

Dunque, aggiunge l’esperto di carVertical, “È importante anche educare le persone: ad esempio, rendendo più consapevoli che la manutenzione di un’auto elettrica è molto più semplice rispetto a quella di un veicolo a benzina o diesel. Ovviamente, d’altra parte, i probabili acquirenti di auto elettriche devono essere consapevoli del fatto che un’auto elettrica può essere acquistata solo se c’è un posto dove ricaricarla durante la notte o durante l’orario di lavoro”.

Infine, conclude Buzelis, “L’aumento della domanda di auto elettriche usate potrebbe influire anche sullo stock dei concessionari di auto usate. Se misure come l’EcoBonus dovessero continuare, lo stock attuale potrebbe essere insufficiente. I concessionari potrebbero quindi iniziare a guardare ciò che è in vendita nei mercati esteri, aumentando così il flusso di veicoli elettrici usati verso l’Italia”.

Max