È sempre CartaBianca: domani su Rete4 la Berlinguer sllaa sfida per le elezioni europee, dd un approfondimento sul mondo islamico

È sempre CartaBianca: domani su Rete4 la Berlinguer alla sfida per le...

Domani, martedì 4 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata la sfida per le elezioni europee che si terranno il prossimo weekend: i leader e i candidati affollano le piazze e si fronteggiano a distanza in una competizione che, per tutti i partiti, ha il sapore di un test cruciale.

Destra e sinistra si confrontano anche sul tema dell’egemonia culturale di cui si è tornati a parlare per la discussa partecipazione di Roberto Saviano alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte.

Infine, un approfondimento sull’islam: nei giorni scorsi in Pakistan l’arresto della madre di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021, per il cui omicidio sono stati condannati all’ergastolo proprio i genitori. Questa svolta nel caso consentirà di far luce su alcuni punti mai chiariti e di aprire un serio dibattito sull’integrazione di alcune comunità nel nostro Paese?

