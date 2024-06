Animali, choc a Roma, denuncia l’Oipa: “Quella rete è diventata una trappola mortale, ne chiediamo subito la rimozione o la sostituzione”

E’ una vera e propria strage di piccioni quella che, nell’indifferenza generale, si sta consumando a Roma, nel quartiere Marconi, a causa di una rete sistemata sotto la copertura di un supermercato.

E’ quanto evidenziato da una dettagliata segnalazione, avanzata dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, una volta accertato il fatto, ha subito annunciato un prossimo intervento delle sue guardie zoofile per dare alla Direzione dell’esercizio commerciale le prescrizioni necessarie a impedire il ripetersi di queste morti.

Strage di piccioni a Roma, l’Oipa: “Il supermercato ha installato delle ‘reti antipiccione’ di nylon, morbide, che possono diventare trappole letali per i volatili”

L’Oipa ricorda che i piccioni, così come i gabbiani e le tortore (altrettanto presenti nelle nostre città), sono specie protetta e ogni intervento per il loro di allontanamento dev’essere attentamente vagliato e giustificato. “Ogni metodo utilizzato dev’essere conforme non solo alla legge ma anche a standard etici, affinché non abbia effetti negativi sulla loro vita”, spiega la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa del Lazio, Giuliana Rodegher, che aggiunge: “Questo supermercato ha installato delle ‘reti antipiccione’ di nylon, morbide, che possono diventare trappole letali per i volatili”.

Strage di piccioni a Roma, l’Oipa: “L’allontanamento dei volatili non possa essere improvvisato e dev’essere eseguito con grande cautela e sempre nel rispetto delle leggi a protezione della fauna”

Dunque, assicurano gli animalisti, “Le guardie Oipa contatteranno quanto prima la Direzione del supermercato per imporre la rimozione e, se del caso, la sostituzione dell’attuale rete (una di quelle che purtroppo sono vendute, anche online, come ‘reti anticolombi’) con una elettrosaldata che impedisca ai volatili di rimanere impigliati. Questo triste episodio – rimarcano gli attivisti – testimonia come l’allontanamento dei volatili non possa essere improvvisato e dev’essere eseguito con grande cautela e sempre nel rispetto delle leggi a protezione della fauna”.

Motivo per cui, concludono, “L’Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali”.

Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Roma e provincia, scrivere a guardieroma@oipa.org e/o a guardielazio@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/roma.

